Thomas Markle: „Meine Tochter ist eingeschüchtert“

„Ich glaube, sie ist verängstigt“

Die Konsequenzen von Peinlich-Papas Verhalten: Seine Tochter hat er seit Wochen nicht mehr gesprochen, plaudert der 73-Jährige nun in einem Interview mit der britischen „Sun“ aus. Und nicht nur das bereite ihm Sorgen, so Markle weiter. „Die Sache ist, dass ich glaube, sie ist verängstigt“, erklärt er der Zeitung. „Ich sehe es in ihren Augen, ich sehe es in ihrem Gesicht, ich sehe es in ihrem Lächeln. Ich habe sie jahrelang lächeln gesehen, ich kenne ihr Lächeln. ich mag dieses, was ich jetzt sehe, nicht.“