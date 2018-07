Bei Verfolgungsjagd mit Polizei in Gebäude gerast

Wenig später wurde das Fahrzeug in Kalsdorf abgestellt vorgefunden. Bei der Suche nach dem Lenker wollten die Polizisten das Auto eine Stunde später wieder kontrollieren, just in diesem Moment stieg der 23-Jährige wieder ein und fuhr davon. Er flüchtete, wobei er im Ortsgebiet auf weit über 100 km/h beschleunigte. Da eine Anhaltung zu gefährlich erschien, brachen die Polizisten die Verfolgung ab.