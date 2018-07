„Parasol Peak“: Musik-Trip in die Hochalpen

Gemeinsam mit sieben Musikern unternahm der Tiroler Manu Delago eine Bergsteiger-Expedition in den Alpen. Das war nicht immer ungefährlich; es gab Momente, als einzelne Mitglieder der Gruppe aufgeben wollten. Auf dem gemeinsamen Weg spielte diese Gruppe brandneue Kompositionen ein, an verschiedenen Plätzen in unterschiedlichen Höhenlagen. Herausgekommen sind ein sehr beeindruckender Film und ein begleitendes Album unter dem Namen „Parasol Peak“. Hier gibt‘s den Trailer zum Film, der im September Premiere feiert.