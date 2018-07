Grenzkontrollen in Kufstein und am Brenner

An beiden Übergängen würden zwei Spuren offen bleiben. „Wir werden schauen, dass der Verkehr so wenig wie möglich beeinflusst wird, können es aber auch nicht ganz ausschließen“, sagte der Sprecher mit Blick auf die derzeitige Haupturlaubszeit. Die Kontrollen würden an Parkplätzen durchgeführt. Betroffen sind sämtliche wichtige Übergänge mit Ausnahme Osttirols bei der Einreise nach Österreich, die Einreise über die „grüne Grenze“ ist untersagt. Die Kontrollen dauern bis Freitag 24.00 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag kommen in der Tiroler Landeshauptstadt die EU-Innen- und Justizminister zu einem informellen Treffen zusammen, dem ersten seit Beginn des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in der vergangenen Woche.