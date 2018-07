Roseggerfestspiele in Krieglach eröffnet

Der Kampf, den Jakob Steinreuter in Peter Roseggers wohl bestem und bekanntesten Roman führt, ist uns auch heute noch wohl bekannt: Der Bergbauer kämpft mit allen Mitteln gegen die Kommerzialisierung der Natur an - er will keinen Gewinn machen von seinem kleinen Stück Land, sondern davon leben, oder zumindest überleben. Es ist ein Abgesang an ein hartes, aber auch einfaches Leben mit und in der Natur, den Rosegger mit „Jakob der Letzte“ geschrieben hat.