LASK verpflichtet Torhüter Gebauer von Ried

„Wir wollten ihm die Chance, in dieser Saison in der Bundesliga und auch international zu Einsätzen zu kommen, nicht verbauen“, betonte Rieds Manager Franz Schiemer in einer Aussendung. Gebauer meinte, die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. „Ich weiß, dass ich mit meiner Entscheidung jetzt viele verletzen werde. Mit 36 Jahren aber nochmals die Chance auf einen langfristigen Vertrag bei einem Bundesligisten zu bekommen, ist nicht selbstverständlich“, sagte der Torhüter. Ried bleibe „immer in meinem Herzen“.