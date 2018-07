Alko-Häftlinge: Zelle zerstört, Wachen attackiert

Eigentlich hätte von Freitag auf Samstag wie immer um diese Uhrzeit Nachtruhe herrschen sollen, stattdessen ging es ordentlich rund in einer Zelle der Grazer Karlau: Vier Zellengenossen schlugen Radau - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie hatten zuvor etwas gemacht, womit die Justizwache-Mitarbeiter immer wieder in unseren Haftanstalten zu kämpfen haben: Mit Obst setzten sie eine Maische an und konsumierten das hochprozentige alkoholische und natürlich illegale Ergebnis. Das blieb nicht ohne Konsequenzen - der Alkohol stieg den Zellengenossen ordentlich zu Kopf. Und zwar so sehr, dass sie offenbar in Streit gerieten waren und aufeinander losgingen.