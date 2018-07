Festival La Strada in Graz wird turbulent

In den großen Kooperationen der internationalen Plattform InSitu ist Gründungsmitglied La Strada sehr aktiv, so sind heuer gleich sechs diesbezügliche Projekte zu erleben. Chris Harings Compagnie Liquid Loft zeigt etwa „Foreign Tongues“ erstmals im öffentlichen Raum, Marco Barotti lässt seine Metallspechte auf die Umwelt reagieren und das aXe Theater Graz führt eine Oper von Patrick Dunst nach einem Libretto von Fiston Mwanza Mujila auf. Erstmals dabei sind auch die Grazer Philharmoniker, die in einem spannenden Projekt von Pierre Sauvageot einen riesigen Häuserblock bespielen.