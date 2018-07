Admira holt Mittelstürmer Sinan Bakis

Bundesligist Admira hat mit Sinan Bakis einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Der 24-jährige Deutsch-Türke wechselt vom türkischen Erstligisten Bursaspor in die Südstadt, wie der Klub am Dienstag bekannt gab. Manager Amir Shapourzadeh freute sich über einen „durchsetzungsstarken Stürmer“. Der 1,86 m große Angreifer erzielte in der Türkei in insgesamt 74 Spielen 13 Tore.