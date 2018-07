Das sind die Lieblings-Bikinis der Promis

Zum Sommerstart scheint den Promi-Ladys der Bikini regelrecht angewachsen. Ob in Mykonos, Ibiza, Mexiko oder Italien: Überall zeigen Stars wie Emily Ratajkowski, Sofia Richie, Kourtney Kardashian und Co. ihre Hammerkurven in knappen Zweiteilern. Wer sich einmal wie ein Celebrity fühlen möchte, sollte daher auf diese supersexy Lieblings-Modelle der berühmten Beautys setzen.