Wanderer brach sich den Knöchel gleich doppelt

Gegen 11 Uhr unternahm am Samstag ein 74-Jähriger aus Deutschland ein Wanderung vom Planai-Gipfel in Richtung Bergstation Planai-Gondelbahn. In einer Seehöhe von ca. 1870 Metern geriet der Wanderer aus Eigenverschulden zu Sturz und erlitt dabei einen zweifachen Knöchelbruch am linken Fuß.