Fußballwelt trauert! Ex-Slowakei-Teamstürmer tot

Der slowakische Ex-Nationalspieler Juraj Halenár (35), der seit 2016 beim SV Gaflenz unter Vertrag stand, ist tot. Slowakischen Quellen zufolge war sein Leichnam am Samstag in den Nachmittagsstunden in einem Freizeitpark bei Bratislava gefunden worden. Nähere Details zum tragischen Fall sind noch nicht bekannt.