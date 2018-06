Innovativ: So wird das neue Technologiezentrum

Es ist innovativ, auf Nachhaltigkeit fokussiert und soll regionale Firmen und Kleinbetriebe an einem Ort vereinen: Ein neues und durchaus zukunftsweisendes Projekt lässt nun in Niederösterreich aufhorchen. So soll künftig in Leobersdorf im Bezirk Baden nahe Wien ein völlig neuer Typ eines Technologiezentrums entstehen - mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen und regionalen und ländlichen Anbietern einen Standort zu bieten.