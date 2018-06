Rapid-Neuzugang Christoph Knasmüllner wird Papa

Da Barnsley in die dritte Liga absteigen musste, wollte der in seiner Jugend bei der Austria gemeinsam mit David Alaba ausgebildete Knasmüllner den Verein verlassen. „Für uns war klar, dass wir uns so einen interessanten Spieler, wenn er auf dem Markt ist und nach Österreich zurück möchte, nicht entgehen lassen dürfen“, meinte Bickel. Über die Ablösesumme zwischen beiden Vereinen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Admira hatte im Winter kolportierte 500.000 Euro für den Mittelfeldspieler kassiert.