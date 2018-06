Weichen für Zukunft der Murtalbahn sind gestellt

Entscheidend ist, dass die Murtalbahn an Tempo gewinnt. Beträgt die Fahrzeit zwischen Unzmarkt und Murau derzeit 38 Minuten, so sollen es in Zukunft nur 25 Minuten sein. Ziel ist ein Stundentakt (aktuell: Zwei-Stunden-Intervall). Neben neuen Zügen soll das auch durch eine Verbesserung der Trassierung, das Auflassen einzelner Halte und Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen erreicht werden. Die Bahnhöfe werden aufgewertet, primär jener in Murau.