Knaller-Abend mit Käptn Peng!

Auch beim genretypischen Posieren zwischen den Liedern schlägt Peng einen intellektuellen Weg ein, angegeben wird mit Geist, Bescheidenheit - und skurrilem Humor: „Das nächste Lied ist voller Musik, von vorne bis hinten“, wird da etwa mit Augenzwinkern verkündet. Und was für ein Kontrast diese Musik dann zum intellektuellen Subtext der Band ist: Es herrscht Partystimmung pur, es gibt Blödeleien am laufenden Band, die Beats wummern einem um die Ohren, dass es nur so eine Freude ist. Besser geht Hip-Hop nicht!