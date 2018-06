Häkkinen tippt: „Bottas gewinnt in Spielberg!“

„Ich komme bald wieder“

„In Spielberg schlägt Bottas zurück!“, glaubt Mika, der das Rennen am Sonntag nur im TV verfolgen wird. „Ich bin am Samstag beim Ironman in Lahti“, lacht Häkkinen. „Aber ich komme bald wieder.“ Immerhin ist der 49-Jährige Markenbotschafter für die Hörgeräte von Neuroth - mit Firmenhauptsitz in Graz. „Ich trage selbst seit einem Crash 1995 ein Hörgerät und gebe es nie mehr wieder her.“