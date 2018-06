Grazer Band sorgt für Sommer-Sound

Das gefällt auch den deutschen Nachbarn und das obwohl deren Hauptstadt auf dem neuen Album nicht gerade gut wegkommt - „Scheiß Berlin“ wird da bestens gelaunt proklamiert. In „Die Stodt“ sparen die Fünf aber auch nicht an Kritik an der eigenen Heimat. Generell lauert hinter den Gute-Laune-Klängen mitunter ein Hauch von Sozialkritik und es ziehen auch Gewitterwolken durch das sommerliche Bild („Mallorca im Regen“). Aber den Sommer verderben will Granada niemandem.