Sportlich, begabt, schön: Die neue „Miss Tirol“

Teilnahme an der Miss-Austria-Wahl in Linz

Berufswunsch hat Theresa noch keinen. „Der wechselte zuletzt öfters. Aber vielleicht studiere ich Italienisch. Die Sprache fasziniert mich“, schwärmt die Blondine, die zur Überraschung für viele noch keinen Freund hat. Vorerst wartet auf die Miss - wie auch auf ihre Vize Marina - am 1. September die Miss-Austria-Wahl in Linz. Und wer weiß, vielleicht schlägt die nächste Sternstunde für die 18-Jährige. „Missenmacherin“ Kati Pletzer-Ladurner ist von Theresa überzeugt. „Sie präsentiert sich gut, ist immer pünktlich und hübsch. Eine tolle Miss!“