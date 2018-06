15-jähriger Moped-Lenker bei Unfall verletzt

Ein 15 Jahre alter Mopedfahrer ist Samstagmittag in Jochberg (Bezirk Kitzbühel) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 49 Jahre alter Autofahrer hatte beim Überholen eines Pkw übersehen, dass der davor fahrende 15-Jährige nach links abbog. Er streifte das Moped, der Jugendliche stürzte und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der Verletzte wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Der kroatische Autofahrer blieb unverletzt.