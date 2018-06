Aufträge angenommen aber nicht durchgeführt

Haftstrafe

Der 29-Jährige zeigte sich überwiegend geständig und vor allem einsichtig: Alle finanziellen Schäden waren gestern bereits wieder gut gemacht, die Polizisten bekamen einen Entschuldigung, der Fahrradfahrer Schmerzensgeld. All das floss mildernd in das Urteil ein. Erschwerend hinzu kam allerdings, dass der Mann bereits vorbestraft war - und die Delikte in die Probezeit fielen. So gab es nicht nur acht Monate Freiheitsstrafe, sondern auch einen Widerruf einer bedingten Strafnachsicht. Insgesamt muss er nun also ein Jahr verbüßen. Nicht rechtskräftig.