Klassenkampf ist in der Steiermark voll im Gang

Am Donnerstag war Klassenkampf angesagt. Die beiden steirischen Arbeiter-Präsidenten Josef Pesserl und Horst Schachner, dazu als Flankenschutz der oberste Baugewerkschafter Josef „Beppo“ Muchitsch, zerpflückten die geplanten Maßnahmen zum 12-Stunden-Tag. Was da am Tisch liege, sei der größte Angriff auf Arbeitnehmerrechte in der 2. Republik, „ein Diktat, das uns um 100 Jahre zurückwirft“, so Pesserl. „Eine Sauerei“, assistierte Schachner. Und Muchitsch polterte einen Appell: „Zieht’s den Sch... zurück, verhandeln wir neu. Sonst...“