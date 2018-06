Jede Etappe ein Stein für Radler

Salzburg ist um eine Mountainbike-Attraktion reicher. Mit dem „Stoneman Taurista“ kommt das erfolgreiche Format ins Bundesland. 123 Kilometer und 4500 Höhenmeter gilt es auf dem Rundkurs zu überwinden. Finisher bekommen einen Stein als Trophäe.

„Wir sind sehr froh, dass wir das Mountainbike-Event nach Salzburg holen konnten“, sagt der Geschäftsführer der Salzburger Sportwelt, Gerhard Wolfsteiner und fügt hinzu: „Auch andere Bundesländer wollten den Zuschlag, aber den ’Stoneman‘ gibt es in jedem Land nur einmal.“ Mountainbike-Enthusiasten kennen das Abenteuer bereits aus Italien, der Schweiz und Deutschland.

Das Prinzip ist einfach: Mit dem Bike den Rundkurs bewältigen. Benötigt man nur einen Tag, erhält der Teilnehmer die Stein-Trophäe in Gold, für zwei Tage in Silber und drei Tage in Bronze. Nach der Anmeldung geht es mit dem Starterpaket auf die Strecke. Acht Checkpoints gilt es zu absolvieren. Wettkampfdruck soll dabei keiner entstehen. Im Mittelpunkt steht das Erlebnis in der eindrucksvollen Bergwelt.

Gründer und Ideengeber ist der ehemalige Mountainbike-Profi Roland Stauder: „Der Stoneman ist ein Bike-Erlebnis, das mit einem Traum beginnt und in einer tiefgreifenden Erfahrung endet.“ Die Finisher-Trophäe ist eine besondere. Jeder erhaltene Stein kann auf einen anderen gestapelt werden. Daher auch der Name „Stoneman“ ein Manderl aus Stein. In Italien liegt die Strecke in den Dolomiten, in der Schweiz extrem Hochalpin. In Deutschland geht es wellig durchs Erzgebirge. Somit hat jede Strecke ihre eigenen Herausforderungen.