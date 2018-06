Großes Polit-Netzwerken vor Wahl

„Der Tag ist zu hundert Prozent gelungen. So kompakt Kontakte zu knüpfen ist sonst nicht möglich“, sagt Geschäftsführer Christian Struber von der Salzburg Wohnbau, der den Tag initiiert hat. 16 neue Bürgermeister, Ortsvizes und Kandidaten der kommenden Wahl ließen sich die Chance nicht entgehen, lernten sich untereinander, wie auch Teile der neuen Landesregierung, wie zum Beispiel Landesrat Christian Stöckl oder Andrea Klambauer (Neos) kennen. Nach den Vorträgen besuchten sie eine Sitzung des Landtags. „Es war sehr interessant. Für mich ist so eine Veranstaltung sehr viel Wert“, sagt Michael Lackner. Er stellt sich in St. Martin bei Lofer der Wahl. Ebenso wie Konrad Pieringer, der in Seekirchen als Nachfolger von Monika Schwaiger Ortschef werden will. Waltraud Brandstetter aus Nußdorf wird bereits seit dem letzten Urnengang auf den Bürgermeister-Posten vorbereitet. „Ich stelle mich aber der Wahl, die Bürger sollen entscheiden, ob sie mich als Bürgermeisterin haben wollen.“ Nicht unüblich ist es, in den Gemeinden bereits früher den Posten zu übergeben. Johannes Fürstaller in Ebenau, Peter Sagmeister in Unternberg oder Andrea Pabinger in Lamprechtshausen sind gute Beispiele dafür. Gleich doppelt vertreten war die Tennengauer Gemeinde Golling.