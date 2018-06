Ordnungswache in Graz fährt mit dem Rad

„Die Fahrradstreife ist sehr mobil“, so Lozinsek, kann also schnell vor Ort sein, wenn es wo „brennt“. Teilweise gehen, oder besser gesagt, fahren Polizei und Ordnungswache zusammen auf Streife. In Anbetracht des Personalmangels sei man über Verstärkung froh, sagt der Benno Kleinferchner, der stellvertretende Stadtpolizeikommandant.