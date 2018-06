Sturm Graz trifft in 2. CL-Quali-Runde auf Ajax!

Sturm Graz bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League im Duell der Vizemeister mit Ajax Amsterdam zu tun! Dies ergab die UEFA-Auslosung am Dienstagnachmittag in Nyon. Das erste Match findet entweder am 24. oder 25. Juli in der 54.000 Zuschauer fassenden Amsterdam Arena statt, das Rückspiel steigt dann am 1. August (20.30 Uhr) in Graz.