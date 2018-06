Pferde-Tragödie: Staatsanwaltschaft ermittelt

„Böse Gerüchte am Stammtisch“

E. schildert, dass sein Kutscher nachher in Tränen aufgelöst war, in 45 Jahren habe es nie einen derart gravierenden Vorfall gegeben. Die Sechs-Kilometer-Strecke bei Kutschenfahrten sei jedenfalls für die Tiere leicht zu bewältigen. Wie es dann zu erklären sei, dass sich mehrere Anrufer bei der „Krone“ meldeten, die bereits frühere Missstände (z. B. grobe Behandlung der Tiere) orteten? „Das sind böse Gerüchte am Stammtisch. Nie kam es zu einem gerichtlichen Nachspiel“, bekräftigt der Halter von 16 Pferden.