Barock-Star Johann Joseph Fux rückt in den Fokus

Einst einflussreich, heute weitgehend vergessen

So einflussreich und mächtig Johann Joseph Fux seinerzeit auch war, so wenig kennt man ihn heute. Dabei hat er nicht weniger als 18 Opern, gut 50 Messen, drei Requien, 57 Vespern und Psalmvertonungen sowie zehn Oratorien und 29 Partiten und Sonaten hinterlassen. Diese aus der Vergessenheit zu holen, hat sich styriarte-Intendant Mathis Huber vorgenommen. In den kommenden Jahren will er jeweils eine der Fux-Opern ins Zentrum seines Festivals rücken.