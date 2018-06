Hochzeit vor 45 Jahren rettet Zwölferhornbahn

Einzig zwei Grundbesitzer legen sich noch quer. „Ich habe versucht, vernünftige Gespräche zu führen. Jetzt muss man weiterschauen. Vor 60 Jahren war jeder noch froh, dass ein Investor da ist“, erklärt Stedile-Foradori und fügt hinzu: „Aber es ist nichts Ungewöhnliches. Doch wir können die betroffenen Eigentümer und Grundbesitzer nicht unterschiedlich behandeln.“ Ob er so einen Fall bereits am Arlberg erlebt hat? „Nein, bisher nicht. Aber am Zwölferhorn ist die Situation eine ganz andere.“ In St. Gilgen hat man nämlich keine Alternativen zum jetzigen Standort. Die Seilbahn kann noch anders als bisher geführt werden. Startpunkt, Route und Endpunkt werden der gleiche wie bisher sein. Auf ein Lösung mit den Eigentümern wird noch gehofft, aber als Stolperstein werde diese nicht mehr betrachtet. „Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.“ Es wurde auch schon die Konzession erteilt. An die 15 Millionen Euro wird das Projekt kosten. „Davon wird die Hälfte in die Doppelmayr-Bahn gehen“, erklärt Gotthalmseder. Die andere Hälfte fließt in den Bau der Tal-, der Bergstation und in das Parkhaus.

1957 wurde die Zwölferhornbahn in St. Gilgen gebaut. 38 Gondeln beförderten im Schnitt 140.000 Gäste im Jahr auf die 1476 Meter hoch gelegene Bergstation. Die Gondeln wurden bereits an Liebhaber verkauft - um 3000 Euro pro Stück.Felix Roittner