Jugendschutz: FPÖ lässt Deal platzen

„Ultraliberale Ausgehzeiten“

So weit, so gut. Doch die Unterstützung für das Vorhaben bröckelt massiv. Gestern kündigte die FPÖ an, dem Gesetz jetzt doch nicht zuzustimmen. „Wir lehnen die ultraliberalen Ausgehzeiten ab“, wettern die Freiheitlichen. „Immerhin wäre es einem 14-jährigen Kind künftig erlaubt, bis 1 Uhr ohne Begleitung unterwegs zu sein.“ Auch was die Alko-Bestimmungen angehe, handle es sich um einen „Gummiparagraphen“.