Ihre Mode-Kollektion für Boohoo ist „total Paris“

Carol Kane, die Geschäftsführerin von Boohoo-USA, erklärte: „Wir sind überaus begeistert, unsere neue globale Partnerschaft mit dem amerikanischen Star Paris Hilton verkünden zu können. Paris hat alles, was ein Boohoo-Mädchen braucht und wir können es kaum erwarten, im Sommer endlich mit ihr zusammenzuarbeiten. Das Fotoshooting wird in ihrer Heimat Beverly Hills, Los Angeles stattfinden. Dabei wird die Kollektion die atemberaubenden Trends von Paris Hilton zu Beginn der 2000er verkörpern. Wir wollen also ihren Style für unsere Kunden zugänglich machen.“