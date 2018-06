Männer von falschen Polizisten brutal ausgeraubt

Opfer eines brutalen Raubüberfalles sind zwei Deutsche in Nassereith in Tirol geworden. Die Geschäftsmänner waren auf der Durchreise von Tirol nach Italien, als sie von einer angeblichen Polizeistreife zum Anhalten aufgefordert wurden. Statt einer Polizeikontrolle wurden die Männer aber von zwei Ganoven mittels Pfefferspray und Elektroschocker malträtiert und per Klebeband an den Autositzen fixiert. Die Gauner raubten einen hohen Geldbetrag und flüchteten. Von ihnen fehlt jede Spur.