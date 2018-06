Vier verletzte Mädchen beim Sommerrodeln in Imst

Vier Mädchen beim Sommerrodeln Sonntag Nachmittag in Imst! Eine 16-Jährige musste gegen 15 Uhr ihren Schlitten auf dem Alpine Coaster wegen mehrerer stehender Schlitten in einer unübersichtlichen Kurve auf der Strecke anhalten. Eine nachfolgende Schülerin (16) fuhr ungebremst auf den stehenden Schlitten auf. Dabei wurden insgesamt vier jungen Deutschen leicht verletzt und mussten in das Krankenhaus Zams eingeliefert werden.