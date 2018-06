Zirkus bringt Farbe in Spitals-Alltag

Aus verschiedenen Abteilungen der Kinder-Klinik staunten kleine Patienten. „Alle, die das Bett verlassen können, sind dabei“, freute sich Primar Wolfgang Sperl mit. Auch aus der Reha-Station ReKIZ kamen Kinder zur Zirkus-Show und sie konnten für einen Moment ihre Sorgen und Einschränkungen vergessen. Und sogar Prof. Sperl bekam eine pantomimische Rolle zugeteilt: Da applaudierte das gesamte Team. Sogar Elefant war einmal Gast im KinderspitalDie Zirkus-Besuche auf der Kinderklinik haben schon lange Tradition: „Wir waren vor zirka zwölf Jahren unter meinem Vater schon da“, erinnert sich Louis Knie jun., der die Zirkusfamilie in siebter Generation vertritt (die Familiengeschichte geht bis in die österreichisch-ungarische Monarchie zurück). Sogar ein kleiner Elefant stolzierte einmal in den Klinik-Pavillon