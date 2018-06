„Ortspflicht“ für Asylanten in der Sozialhilfe

„Wir stemmen uns dagegen!“

Eine weitere Hohensinner-Forderung an das Land betrifft die Aufteilung der Asylwerber in der Steiermark: „Es kann wirklich nicht sein, dass der Anteil der in Graz untergebrachten Asylwerber von Monat zu Monat steigt. Das Land ist in der Pflicht, die Flüchtlinge gleichmäßig aufzuteilen. Wir werden uns in Graz mit allen Mitteln gegen diese Entwicklung stemmen!“