WM-Zonen im Raschhofer sind bereit

Die Arbeiten an der neuen Markise beim Raschhofer im Zentrum Herrnau laufen auf Hochtouren. „Die Raschhofer-Krone-WM-Zone wird hier im Freien wetterfest gemacht“, erklärt Geschäftsführer Ewald Schwaiger. Bereits seit der WM 1998 in Frankreich ist der „Raschi“ bei Fußball-Großereignissen beliebter Treffpunkt zum Fußballschauen - seit vielen Jahren in Kooperation mit der „Krone“. Sowohl im Lokal im Zentrum Herrnau wie auch am Standort im Europark dürfen sich die Fans über jeweils 14 Bildschirme freuen. Da ist ein guter Blick auf das Spiel garantiert.