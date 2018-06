Heiße Debatte um Wolf: Jetzt rauchen Expertenköpfe

Die Rückkehr des Wolfes in die Steiermark beschäftigte am Dienstag auch den Landtag. Die FP fühlte Umweltlandesrat Anton Lang (SP) auf den Zahn. Dieser betonte einmal mehr, gegen einen Abschuss des streng geschützten Tieres zu sein. Doch Lösungen müssen her, so tagte erst am Montag die „Dialoggruppe Wolf“.