30 Jahre an einem Abend

Vor fast 60 Jahren - „genau am 28. August 1958“ - ist Herbert Granditz zum ersten mal auf einer Bühne gestanden. „Als Musiker auf einer Holzmesse in Kärnten“, erinnert sich das Urgestein an die (mühsamen) Anfänge „auf der Unterhaltungsbühne gleich neben der Fleckviehausstellung“. Zahlreiche Städte und noch mehr Bühnen hat der „Granderl“ in der Zwischenzeit „verbraucht“. Am 15. und 28. Juni sowie am 2. und 27. Juli gastiert Granditz mit Christian Dolcet am Klavier wieder auf der „Kleinen Bühne“ im Grazer Gösser Bräu.