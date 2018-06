Die Shopping-Lady feiert ein Comeback

„Ich kann es kaum erwarten, mich mit meinem Team dieser Herausforderung zu stellen“, freut sich Baumhackl auf ihren Arbeitsbeginn am 15. Juni. Und der Einstand passt für den weiblichen Szene-Tiger perfekt. Just am 15. Juni gastiert nämlich unser Song-Contest-Dritter Cesar Sampson ab 17 Uhr - unter anderem mit „Nobody But You“ - in der Shopping City. Baumhackl: „Perfekt! Aber zum 15-Jahr-Jubiläum der City folgen heuer ganz sicher noch viele weitere Attraktionen.“