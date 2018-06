Millionen von Bretteljausen landen in Mülltonnen

Etwa 36.000 Tonnen Lebensmittel landen jährlich in steirischen Mülltonnen - gut 60 Prozent dieser Verschwendung wären durchaus vermeidbar. In Graz gibt es viele Initiativen, die Essen für Bedürftige bereitstellen und vor dem Müll retten. Die Grazer Umweltstadträtin Tina Wirnsberger möchte Lebensmittelketten gar zu sozialem Engagement verpflichten: „In Frankreich müssen große Handelsketten Lebensmittel an sozial Schwache abgeben. So eine Regelung bräuchten wir auch.“