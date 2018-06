Mit Speedy lernen Kinder gern!

Die Kinder klatschen begeistert, busseln den Mops ab, streicheln ihn. Und lernen. In allen Belangen: Teamfähigkeit, Kombinieren, Geschicklichkeit - sie profitieren, wenn es um Gleichgewichtsübungen geht oder beim Balancieren, es ist beste feinmotorische Schulung. Speedy kommt im Rahmen von „Tiere als Therapie“ einmal in der Woche mit seinem Frauerl in die Volksschule.