Junge AfD: „Die Europäische Union muss sterben“

Auf dem zweitägigen Bundeskongress einen Monat vor dem Bundesparteitag der AfD in Augsburg will sich die Junge Alternative ein Programm geben. Die Organisation hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 2000 Mitglieder. In der Haltung zur EU unterscheide sich die Junge Alternative am deutlichsten von der Mutterpartei, erklärte Lohr.