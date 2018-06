Schäfer in Alarmbereitschaft

Gut 800 Schafe sind den Sommer über am Hauser Kaibling in der Obhut von Franz Secklener. Der 64-jährige Bergschäfer trägt damit die Verantwortung für eine der größten Herden in der Steiermark - und er beobachtet die Rückkehr des Wolfes mit großer Sorge. An den Ernstfall möchte er nicht einmal denken...