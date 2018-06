Bella Hadid: „Früher war ich pummelig“

Bella Hadid ist gar nicht so selbstsicher, wie sie scheint. Für viele ist sie der Inbegriff des weiblichen Selbstbewusstseins, aber ganz so, wie es nach außen scheint, sieht es in dem Model doch nicht aus. Die 21-Jährige hat einige Zeit gebraucht, um ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist und auch heute ist sie noch nicht ganz zufrieden mit sich.