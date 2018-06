Neuer Schädling bedroht unsere Bienen

Das Unheil kommt per Post

Der Kleine Beutenkäfer verbreitet sich übrigens nicht - so wie viele invasive Tier- und Pflanzenarten - bedingt durch den Klimawandel: „Mit Bienenvölkern wird weltweit gehandelt. Vor allem in Kanada und Saudi-Arabien blüht der Handel. Das Problem wurde per Post importiert“, so Crailsheim.