Die Engländer fliegen 2018 auf Salzburg ab

Am Salzburg Airport bereitet man sich auf den ersten Urlauberansturm des neuen Jahres vor: Alleine am kommenden Samstag landen hier 88 Maschinen, rund 27.000 Fluggäste werden erwartet. 42 Jets fliegen aus England und Irland an. Und es kommen wieder mehr Russen, auch dank neuer St. Petersburg-Verbindung.