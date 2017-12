Vietnamesische Bärin kann ohne Vorderpfoten laufen

Das gesamte "Vier Pfoten"-Team ist überrascht, wie gut sich "Hai Chan" jetzt schon physisch und psychisch von ihrer furchtbaren Vergangenheit erholt hat. "Schon vom ersten Tag an konnten wir eine Verhaltensänderung an ihr beobachten: Sie hat sich von einer lethargisch und uninteressiert auf dem Boden ihres Käfig liegenden zu einer neugierigen und fröhlichen Bärin entwickelt. Sie ist glücklich und entspannt im Umgang mit den Tierpflegern. Sie mag es gemütlich und baut sich gerne ein Nest, in dem sie tagsüber schläft. Und sie liebt Spielzeug, in dem Futter versteckt ist, besonders Wasserspinat und Äpfel", so Szilvia Kalogeropoulu.

Hoffnung auf erfolgreiche Vergesellschaftung

Im Bärenhaus hat "Hai Chan" eine eigene, speziell für sie gebaute tiefe Hängematte, da sie nicht so hoch springen kann wie die anderen Bären. Außerdem hat sie extra viel Stroh auf dem Boden, damit sie weichen Untergrund zum Laufen hat, und ihr Spielzeug hängt tiefer. Abgesehen davon führt sie ein ganz normales glückliches Bärenleben. Sie kann mit ihren Armstümpfen problemlos Futter halten und sich ein Nest bauen. In Kürze will das "Vier Pfoten"-Team versuchen, sie mit "Thai Van" und "Thai Giang" zu vergesellschaften. Die Tierschützer hatten die beiden ehemaligen Gallebären am gleichen Tag wie "Hai Chan" aus einer Gallebärenfarm befreit und in den Bärenwald gebracht.

