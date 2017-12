LIVE: Hirscher gelingt die Sensation!

Luiz markierte in 1:17,70 Minuten Bestzeit. Hirscher liegt mit einem Rückstand von 39 Hundertstel-Sekunden auf Platz drei hinter Luitz und Ted Ligey (+0,29).

Hirscher war mit seinem großartigen Comeback-Lauf jedenfalls zufrieden. "Es hat gut funktioniert im ersten Durchgang. Das macht Lust auf mehr", freute er sich im Zielraum.

Leitinger, Reichelt, Mayer out

Vizeweltmeister Roland Leitinger sowie die Speedpiloten Hannes Reichelt und Matthias Mayer schieden im ersten Riesentorlauf auf dem neuen Material aus. Der Auftaktbewerb im Oktober in Sölden war ja wegen Sturmes abgesagt worden. Der zweite Durchgang geht ab 20.45 Uhr MEZ in Szene.

Hier geht's zum Liveticker des zweiten Durchgangs: