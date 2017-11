Türke würgt Mitschüler (8) seines eigenen Sohnes

Auslöser der Tat dürfte ein Streit zwischen dem Sohn des mutmaßlichen Angreifers und dem späteren Opfer gewesen sein. Ein Schüler hatte angegeben, dass das Opfer den Sohn des Angreifers schlagen würde, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer.

Mit Händen am Hals gepackt und zugedrückt

Der 41-jährige Verdächtige wartete daraufhin am Dienstag vor der Schule. Als der Achtjährige gegen 12 Uhr das Gebäude verließ, kam es zur Attacke: Der mutmaßliche Täter packte den Schüler mit beiden Händen am Hals und würgte ihn. Unmittelbar danach ergriff er sofort die Flucht. Zwei Kinder wurden laut der Sprecherin Zeugen der Tat.