Nach Bluttat ins Laufhaus: „Ich möchte duschen“

Am Bahnhof halb nackt aufgegriffen

Knapp eineinhalb Stunden nach seinem Auftritt im Laufhaus wurde der mutmaßliche Täter im Bereich des Leobner Hauptbahnhofes gestellt. Er ließ sich in ein Grazer Spital einweisen und befindet sich nun nach einem Schnellgutachten des Psychiaters in der geschlossenen Abteilung. Jetzt gilt es zu klären, ob der 31-Jährige zur Tatzeit zurechnungsfähig war oder nicht. Der Verdächtige ist umfassend geständig und sagte aus, dass in jener Nacht ein Streit eskaliert wäre.